Путин принял отставку главы Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Из документа следует, что временным главой региона назначен Игорь Бабушкин.

Указ вступает в силу со дня подписания.

В марте губернатор Мурманской области Марина Ковтун ушла в отставку. Её пост занял заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.