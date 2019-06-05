Путин принял отставку главы Астраханской области

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Президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Путин принял отставку главы Астраханской области
  • РИА Новости

Из документа следует, что временным главой региона назначен Игорь Бабушкин.

Указ вступает в силу со дня подписания.

В марте губернатор Мурманской области Марина Ковтун ушла в отставку. Её пост занял заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

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