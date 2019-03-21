Губернатор Мурманской области Марина Ковтун ушла в отставку

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Губернатор Мурманской области Марина Ковтун во время брифинга заявила, что уходит в отставку.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун ушла в отставку
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«В этом году истекает срок моих полномочий… Мною были приняты два важных решения. Первое — я не буду участвовать в выборах… Второе (это уже не секрет) — я попросила президента страны Владимира Владимировича Путина о досрочной отставке», — сказала она.

По её словам, это было сделано для того, чтобы человек, который встанет во главе Мурманской области после неё, «успел до сентября войти в курс дела, познакомиться с регионом, людьми, определить первоочередные действия».

«Излишне говорить, что это решение было непростым. Оно было трудным… Я покидаю пост губернатора с чувством удовлетворения и даже гордости», — подчеркнула она. 

20 марта президент Владимир Путин принял отставку глав двух республик — Алтая и Калмыкии — Александра Бердникова и Алексея Орлова.

Врио главы Калмыкии был назначен известный в прошлом кикбоксер Бату Хасиков. 

Хасиков рассказал НСН о своей главной цели на новом посту.

Подробнее — в материале RT.

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