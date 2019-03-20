Замена руководителей: Путин принял отставку губернаторов Алтая и Калмыкии и назначил временных глав регионов

Президент России Владимир Путин принял отставку руководителей республик Алтай и Калмыкия. Глава государства назначил временных глав регионов. Губернатором Алтая вместо Александра Бердникова стал Олег Хорохордин, а в Калмыкии на пост, который занимал Алексей Орлов, заступил Бату Хасиков. Региональные выборы состоятся в сентябре 2019 года.

Президент России Владимир Путин принял отставку губернаторов двух республик — Алтая и Калмыкии. Глава государства назначил в регионах временных руководителей до выборов, которые запланированы на сентябрь.

Пост губернатора Алтая освободил Александр Бердников, который возглавлял республику с 2005 года. Он заявил, что подал заявление об уходе в связи с окончанием срока полномочий и переходом на новую работу.

Губернатор поблагодарил президента за возможность руководить регионом, а избирателей — за поддержку на выборах в 2014 году.

«Всему наступает разумный предел. 13 лет работы во главе любого региона — это серьёзный срок… Нам многое удалось сделать, но также велик груз нерешённых проблем, накопившихся за долгие годы. Для их решения требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики», — сказал Бердников.

Временным главой Республики Алтай стал 46-летний Олег Хорохордин, с 2013 года занимающий пост заместителя руководителя секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации.

«Президент провёл рабочую встречу с Олегом Хорохординым, в ходе которой информировал о своём решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай», — сообщает пресс-служба президента.

Хорохордин родился в 1972 году в селе Глушинка Алтайского края. На госслужбе он находится с начала 2000-х годов, является участником второго потока программы развития кадрового управленческого резерва. Хорохордин имеет большой опыт работы в администрации президента и правительстве.

Врио губернатора Алтая ранее курировал создание и развитие инновационного центра «Сколково», занимался вопросами координации деятельности институтов инновационного развития. Он обеспечивал работу коллегиальных органов при президенте и правительстве по вопросам развития инноваций и модернизации экономики России, в том числе по реализации Национальной технологической инициативы.

С 2012 года является председателем совета НК «ГЛОНАСС» и занимается наземным внедрением технологий ГЛОНАСС.

По информации ТАСС, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представит временного руководителя региона в Алтае в пятницу, 22 марта.

Глава Калмыкии

Позднее стало известно об уходе со своего поста главы Калмыкии Алексея Орлова. Он руководил регионом с 2010 года. Орлов заявил, что покидает свой пост «со спокойной душой и спокойным сердцем».

«Сегодня, 20 марта 2019 года, я принял решение не принимать участия в выборах главы региона в текущем году. Я ухожу со спокойной душой и спокойным сердцем», — заявил бывший губернатор Калмыкии в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в «ВКонтакте».

Орлов признал, что за время его работы были сделаны ошибки, упущены возможности, однако он отметил, что Калмыкия находится в поступательном движении. По словам бывшего руководителя региона, были сданы в эксплуатацию недострои, построены новые здания, детсады и школы, обновлён на 80% парк автомобилей скорой помощи. «Предстоит сделать ещё больше», — сказал он.

Президент назначил врио губернатора 38-летнего советника руководителя Федерального агентства по делам молодёжи, в прошлом кикбоксера и полицейского Бату Хасикова, сообщили в Кремле.

«Президент провёл рабочую встречу с Бату Хасиковым, в ходе которой сообщил о своём решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия», — заявили в пресс-службе президента России.

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Хасиков родился в Москве в 1980 году и получил образование в Московском государственном педагогическом университете, а позднее — в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации.

С 2003 по 2008 год работал в милиции, получил звание старшего лейтенанта. С 2008 по 2013 год был членом Народного хурала (парламента) Республики Калмыкия. В период с 2012 по 2014 год представлял в Совфеде интересы Калмыкии. С 2017 года занимает должность советника руководителя Федерального агентства по делам молодёжи, а в 2018 году был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

В Совфеде отметили, что успешное спортивное прошлое поможет Хасикову в его работе. Как заявил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров, Хасиков за свою карьеру одерживал серьёзные победы.

«Хасиков является чемпионом мира по кикбоксингу по версии целого ряда федераций, он одерживал очень серьёзные победы, за которыми следила не только Калмыкия, но и вся страна. Качества, которые он приобрёл в спорте, помогут ему в новой должности», — приводит РИА Новости слова Майорова.

Сенатор выразил уверенность, что Хасиков в полной мере готов к новой работе.

«Он вышел из достаточно простой семьи, добился высоких спортивных результатов, представлял в Совете Федерации Калмыкию, являлся депутатом Народного хурала республики», — отметил парламентарий.

Майоров добавил, что Хасикову достался непростой, но почётный участок для работы.

«Это большой объём работы. Но мы в Совете Федерации будем ему помогать», — сказал представитель Совфеда.

Успехов на новом месте Хасикову пожелал глава Росмолодёжи Александр Бугаев. Он отметил важность доверия, оказанного его ведомству при выборе временного руководителя Калмыкии.

«Для нас, конечно, это очень серьёзное выражение доверия, в том числе и всему нашему коллективу, коллективу агентства, в котором Бату уже несколько лет работал. И, со своей стороны, хочу пожелать Бату Сергеевичу всяческих успехов, выразить уверенность, что точно на этом важном и ответственном посту у него всё получится», — приводит РИА Новости слова Бугаева.