Текслер вместо Дубровского: Путин принял отставку губернатора Челябинской области

Президент России Владимир Путин принял отставку челябинского губернатора Бориса Дубровского и назначил временным главой региона первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера. Прежде всего чиновник намерен заняться экологическими проблемами области. Ранее в Федеральной антимонопольной службе РФ заявили, что Дубровский причастен к антиконкурентным схемам. Сообщалось, что при его участии одно из предприятий на протяжении нескольких лет реализовывало более 90% всех контрактов по строительству и ремонту дорог региона.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину прошение об отставке. Об этом говорится в заявлении главы региона.

«Мною направлено обращение президенту Российской Федерации с просьбой об отставке. Это моё личное решение. Уважаемые земляки! Благодарю вас за поддержку, которую я ощущал все годы совместной работы. Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего. Я работал для вас», — приводит текст обращения сайт губернатора.

«Я всегда дорожил вашим добрым словом и поддержкой, вашей отзывчивостью и открытостью. Уверен, что поступаю правильно. Челябинская область — замечательный регион, и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края. Сделано многое, но впереди новые цели и задачи», — подчеркнул Дубровский.

Путин принял отставку и назначил временно исполняющим обязанности губернатора первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Президент Путин принял отставку губернатора Дубровского. Исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер», — сказал он.

О назначении Путин также рассказал в ходе встречи с финалистами конкурса «Лидеры России». Текслер уже заявил, что основным приоритетом в его деятельности будет реализация национальных проектов, прежде всего в области экологии.

«Это мой родной регион, я там родился, вырос. Как в народе говорят, где родился — там и сгодился. И нужно будет заслужить доверие челябинцев, заслужить их поддержку. Что касается основных задач — это национальные проекты, в том числе экология. Есть в регионе экологические проблемы, и надо их решать в первую очередь», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Текслер имеет большой опыт управленца, отметил депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов.

«Важно: Текслер — челябинец, и в Челябинске родился. Долгое время он был непосредственно связан с металлургией, работая в структурах «Норильского никеля», что также значимо для нашего региона. Имеет большой управленческий опыт в органах власти — от муниципального уровня до федерального», — приводит слова депутата пресс-служба.

Напомним, что Текслер возглавлял администрацию Норильска с 2008 по 2009 год. С 2013-го он работал в Министерстве энергетики.

Сам Дубровский занимал пост главы Челябинской области с 2014 года, а до этого был исполняющим обязанности губернатора.

Челябинск

globallookpress.com

© Sergei Zaitsev/Russian Look

Заявление ФАС

Отметим, что 18 марта Федеральная антимонопольная служба заявила, что выявила причастность Дубровского к антиконкурентному соглашению в сфере строительства и ремонта дорог. В ведомстве сообщили, что сторонами договора также были АО «Южуралмост» и Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Результатом его (соглашения. — RT) реализации стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области. Фактически с 2015 по 2018 год более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО «Южуралмост», ставшим монополистом в этой сфере», — сказали в ФАС.

«Министерством настойчиво совершались все возможные действия для заключения контрактов именно с АО «Южуралмост», чему способствовал также губернатор Челябинской области», — добавили в ФАС.

Замглавы ведомства Андрей Цариковский заявил, что ФАС несколько последних лет следила за сферой дорожного строительства в Челябинской области.

«На данный момент ФАС дала свою оценку действиям лиц, в результате которых, по этой оценке, отрасль дорожного строительства в регионе долгое время остаётся монополизированной. Решение по делу в ближайшее время будет направлено в МВД и Генеральную прокуратуру», — приводит его слова РИА Новости.

«Новые вызовы и задачи»

Напомним, в декабре прошлого года в отставку ушли два вице-губернатора Санкт-Петербурга — Михаил Мокрецов, возглавлявший финансовый блок правительства города, и Игорь Албин, занимавшийся тарифным регулированием, вопросами капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры и градостроительства, а также выявления, учёта, сохранения, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, транспорта и энергетики.

Ранее их раскритиковал врио петербургского губернатора Александр Беглов.

«Мы построили 9 млн кв. м жилья. К этому мы должны были построить 74 детских дошкольных учреждения, 37 школ... До сих пор не построено 20 школ, 20 детских садов, 18 поликлиник и диспансеров, три жилых дома, четыре спортивных сооружения, три дороги, шесть объектов культуры и искусства», — сказал он.

В свою очередь, Албин пожелал удачи Беглову и отметил, что тот — хороший руководитель.

«Новый, хороший руководитель, новая команда, новые вызовы и задачи! Хочу пожелать успеха Александру Дмитриевичу Беглову и сказать спасибо петербуржцам!» — сказал он в интервью «Говорит Москва».