Текслер намерен заняться решением проблем экологии Челябинской области

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Алексей Текслер, назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области, назвал решение экологических проблем региона в качестве одного из своих приоритетов на новом посту.
Текслер намерен заняться решением проблем экологии Челябинской области
  • РИА Новости

«Владимир Владимирович, я готов возглавить регион», — заявил он на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Что касается основных задач, конечно, в фокусе внимания будут национальные проекты, в том числе экология», — цитирует Текслера Интерфакс.

Ранее Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности руководителя региона Алексея Текслера.

Выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября.

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