Текслер намерен заняться решением проблем экологии Челябинской области

Алексей Текслер, назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области, назвал решение экологических проблем региона в качестве одного из своих приоритетов на новом посту.

РИА Новости

«Владимир Владимирович, я готов возглавить регион», — заявил он на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. «Что касается основных задач, конечно, в фокусе внимания будут национальные проекты, в том числе экология», — цитирует Текслера Интерфакс. Ранее Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности руководителя региона Алексея Текслера. Выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября.