Текслер намерен заняться решением проблем экологии Челябинской области
- РИА Новости
«Владимир Владимирович, я готов возглавить регион», — заявил он на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
«Что касается основных задач, конечно, в фокусе внимания будут национальные проекты, в том числе экология», — цитирует Текслера Интерфакс.
Ранее Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности руководителя региона Алексея Текслера.
Выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября.