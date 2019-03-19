Выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября

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Выборы губернатора Челябинской области после отставки с этого поста Бориса Дубровского состоятся в единый день голосования — 8 сентября. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии России.
Выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября
  • РИА Новости

«В сентябре, в единый день голосования», — ответил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на вопрос о дате выборов главы области.

Он уточнил, что это стандартная процедура в случае отставки губернатора до официального объявления выборов в регионе.

Ранее Дубровский сообщил о своей отставке.

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