Выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября
Выборы губернатора Челябинской области после отставки с этого поста Бориса Дубровского состоятся в единый день голосования — 8 сентября. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии России.
- РИА Новости
«В сентябре, в единый день голосования», — ответил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на вопрос о дате выборов главы области.
Он уточнил, что это стандартная процедура в случае отставки губернатора до официального объявления выборов в регионе.
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