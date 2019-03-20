Эксперт прокомментировал отставку главы Республики Алтай

Член правления Российской ассоциации политических консультантов, политолог Андрей Колядин в беседе с RT прокомментировал отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова.

«С Бердниковым я знаком лично. Как экономический менеджер, как человек, который занимался социально-экономическим развитием региона, он очень неплох. Тем не менее, перед регионом сейчас ставятся другие задачи», — отметил политолог.

По мнению Колядина, место Бердникова займёт молодой технократ, директор территорий.

Ранее глава Республики Алтай Александр Бердников сообщил, что подал заявление об отставке в связи с окончанием срока полномочий на посту главы республики.

Управленец пожелал Алтаю и народу республики процветания и пообещал «служить и дальше своей малой родине в любом другом качестве».