Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку

Глава Республики Алтай Александр Бердников сообщил, что подал заявление об отставке. Об этом он написал в Facebook.

Как отметил Бердников, отставка связана с окончанием срока полномочий на посту главы республики. Соответствующее заявление подано президенту России Владимиру Путину.

«Подчёркиваю, что отставка была добровольной», — говорится в сообщении.

Он пожелал Алтаю и народу республики процветания, а также отметил, что готов «служить и дальше своей малой родине в любом другом качестве».

Ранее глава Челябинской области Борис Дубровский заявил об уходе в отставку.

Осенью 2018 года в отставку ушли несколько губернаторов. В частности, свои посты покинули губернатор Липецкой области Олег Королёв, глава Курганской области Алексей Кокорин, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, глава Астраханской области Александр Жилкин и другие.