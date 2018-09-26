Путин назначил замруководителя ФТС врио губернатора Астраханской области

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Президент России Владимир Путин предложил заместителю руководителя ФТС Сергею Морозову занять пост главы Астраханской области.
Путин назначил замруководителя ФТС врио губернатора Астраханской области
  • © РИА Новости

Об этом Путин сказал в ходе встречи с Морозовым. Беседа опубликована на сайте Кремля.

«На этих местах работы, в общем, продемонстрировали хорошие результаты и очень ответственное отношение к делу. Именно в этой связи я хочу вам предложить поработать в одном из субъектов Российской Федерации», — отметил президент.

Как заявил российский лидер, Александр Жилкин, возглавлявший Астраханскую область, переходит на другое место работы.

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