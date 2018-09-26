Путин предложил губернатору Сахалина занять пост врио главы Приморья

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Президент России Владимир Путин предложил губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко занять пост исполняющего обязанности главы Приморского края. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин предложил губернатору Сахалина занять пост врио главы Приморья
  • Reuters

Кожемяко на встрече с президентом заявил, что хочет участвовать в предстоящих повторных выборах главы Приморья. В свою очередь Путин отметил, что не возражает против участия Кожемяко.

Глава государства сообщил, что нынешний врио главы Приморья Андрей Тарасенко попросился на другую работу. 

«Если вы для себя приняли такое решение окончательно, тогда я должен буду назначить вас исполняющим обязанности главы Приморского края», — заявил Путин.

Кожемяко отметил, что его решение выверенное, «с пониманием того, что предстоит очень много работы».

«Желаю вам удачи», — заключил президент.

Ранее Путин заявил о переходе главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова на другую работу в Москву.

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