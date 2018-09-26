Путин сообщил об отставке главы Кабардино-Балкарии

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Президент России Владимир Путин заявил о переходе главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова на другую работу в Москву.
Путин сообщил об отставке главы Кабардино-Балкарии
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в ходе встречи с Казбеком Коковым из администрации президента. Беседа опубликована на сайте Кремля.

«Ситуация складывается таким образом, что ваш однофамилец, Юрий Александрович Коков, попросил перевести его по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера, на работу в Москву... Хочу предложить вам вернуться в Кабардино-Балкарию — на первом этапе в качестве исполняющего обязанности главы республики», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин предложил замруководителя ФТС Сергею Морозову занять пост главы Астраханской области.

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