Хасиков рассказал о своей цели на посту временного главы Калмыкии

Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков в беседе с НСН рассказал о своей цели на новом посту.

«Первое. Я хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича за оказанное доверие. И сейчас для меня основной задачей является заручиться доверием и поддержкой жителей Республики Калмыкия. Пока на этом всё», — заявил он.

Хасиков пообещал рассказать позже по поводу того, что планируется, какая будет в целом программа развития региона.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял отставку руководителей республик Алтай и Калмыкия.