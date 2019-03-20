Хасиков рассказал о своей цели на посту временного главы Калмыкии

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Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков в беседе с НСН рассказал о своей цели на новом посту.
Хасиков рассказал о своей цели на посту временного главы Калмыкии
  • РИА Новости

«Первое. Я хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича за оказанное доверие. И сейчас для меня основной задачей является заручиться доверием и поддержкой жителей Республики Калмыкия. Пока на этом всё», — заявил он.

Хасиков пообещал рассказать позже по поводу того, что планируется, какая будет в целом программа развития региона.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял отставку руководителей республик Алтай и Калмыкия.

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