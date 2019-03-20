Хасиков рассказал о своей цели на посту временного главы Калмыкии
- РИА Новости
«Первое. Я хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича за оказанное доверие. И сейчас для меня основной задачей является заручиться доверием и поддержкой жителей Республики Калмыкия. Пока на этом всё», — заявил он.
Хасиков пообещал рассказать позже по поводу того, что планируется, какая будет в целом программа развития региона.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял отставку руководителей республик Алтай и Калмыкия.