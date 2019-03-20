Путин принял отставку главы Алтая

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова.

«Постановляю принять отставку главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай Бердникова по собственному желанию», — говорится в соответствующем документе.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Олег Хорохордин.

Ранее Бердников сообщил, что добровольно подал заявление об отставке. По его словам, решение связано с окончанием срока полномочий.

Также об уходе в отставку объявил глава Челябинской области Борис Дубровский. Назначенный исполняющим обязанности губернатора региона Алексей Текслер назвал решение экологических проблем одним из своих приоритетов на новом посту.