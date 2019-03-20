Путин назначил бывшего кикбоксера Хасикова врио главы Калмыкии

Президент России Владимир Путин назначил известного в прошлом кикбоксера Бату Хасикова временно исполняющим обязанности главы Калмыкии.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Пресс-служба Кремля уже опубликовала указ Путина, в котором говорится, что он принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова и о назначении Хасикова врио главы республики.

38-летний Хасиков является шестикратным чемпионом мира по кикбоксингу среди профессионалов.

Ранее сообщалось, что экс-боец UFC пригрозил расправой российскому промоутеру.