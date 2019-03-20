Путин назначил бывшего кикбоксера Хасикова врио главы Калмыкии

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин назначил известного в прошлом кикбоксера Бату Хасикова временно исполняющим обязанности главы Калмыкии.
Путин назначил бывшего кикбоксера Хасикова врио главы Калмыкии
  • kremlin.ru

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Пресс-служба Кремля уже опубликовала указ Путина, в котором говорится, что он принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова и о назначении Хасикова врио главы республики.

38-летний Хасиков является шестикратным чемпионом мира по кикбоксингу среди профессионалов.

Ранее сообщалось, что экс-боец UFC пригрозил расправой российскому промоутеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить