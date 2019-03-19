Экс-боец UFC пригрозил расправой российскому промоутеру
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«Камил Гаджиев не платит мне 18 месяцев и не позволяет драться в ACA. Он говорит, что собирается разрушить мою жизнь, а я говорю, что приеду в Россию и убью его», — написал Брандао в своём Instagram.
Спортсмен провёл в Fight Nights Global три поединка. Он победил Мурада Мачаева и Венера Галиева и получил дисквалификацию по итогам противостояния с Ахмедом Алиевым.
Недавно бразилец подписал контракт с промоушеном Absolute Championship Akhmat (ACA).
С 2012 по 2016 год Брандао выступал в UFC.
Ранее вышедший из тюрьмы боец MMA Вячеслав Дацик выступил с угрозами в адрес Александра Емельяненко.