Экс-боец UFC пригрозил расправой российскому промоутеру

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата бразилец Диего Брандао пригрозил расправой главе российской промоутерской компании Fight Nights Global Камилу Гаджиеву за невыплату гонорара за поединки.

«Камил Гаджиев не платит мне 18 месяцев и не позволяет драться в ACA. Он говорит, что собирается разрушить мою жизнь, а я говорю, что приеду в Россию и убью его», — написал Брандао в своём Instagram.

Спортсмен провёл в Fight Nights Global три поединка. Он победил Мурада Мачаева и Венера Галиева и получил дисквалификацию по итогам противостояния с Ахмедом Алиевым.

Недавно бразилец подписал контракт с промоушеном Absolute Championship Akhmat (ACA).

С 2012 по 2016 год Брандао выступал в UFC.

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