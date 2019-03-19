Экс-боец UFC пригрозил расправой российскому промоутеру

Короткая ссылка
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата бразилец Диего Брандао пригрозил расправой главе российской промоутерской компании Fight Nights Global Камилу Гаджиеву за невыплату гонорара за поединки.
Экс-боец UFC пригрозил расправой российскому промоутеру
  • © Fotoarena/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Камил Гаджиев не платит мне 18 месяцев и не позволяет драться в ACA. Он говорит, что собирается разрушить мою жизнь, а я говорю, что приеду в Россию и убью его», — написал Брандао в своём Instagram

Спортсмен провёл в Fight Nights Global три поединка. Он победил Мурада Мачаева и Венера Галиева и получил дисквалификацию по итогам противостояния с Ахмедом Алиевым.

Недавно бразилец подписал контракт с промоушеном Absolute Championship Akhmat (ACA).

С 2012 по 2016 год Брандао выступал в UFC.

Ранее вышедший из тюрьмы боец MMA Вячеслав Дацик выступил с угрозами в адрес Александра Емельяненко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить