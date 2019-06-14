Глава города Мыски в Кемеровской области подал в отставку
- © myskiadmin.ru
Об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
Уточняется, что соответствующее решение Иванов принял после беседы с губернатором области Сергеем Цивилёвым, в рамках которой они обсудили сход породы бортового отвала, который повредил опоры линий электропередач и перекрыл русло реки Большой Кийзас.
«Глава Мысковского городского округа Дмитрий Иванов написал заявление об отставке по собственному желанию», — говорится в заявлении.
Как подчёркивается в сообщении, у Цивилёва к Иванову были и «другие претензии по решению экологических проблем в округе».
Ранее Цивилёв отреагировал на просьбу жителей Киселёвска о предоставлении им убежища в Канаде из-за сложной экологической обстановки в городе. Отмечается, что специалисты уже изучили ситуацию в Киселёвске.