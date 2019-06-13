Учёные изучили экологическую обстановку в Киселёвске

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Специалисты Восточного научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности изучили обстановку в районе города Киселёвска, жители которого обращались к властям Канады с просьбой предоставить им убежище из-за проблем с экологией.
Учёные изучили экологическую обстановку в Киселёвске
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Киселёвского городского округа Кемеровской области.

По данным экспертов, сложная экологическая обстановка в городе связана не с добычей угля «открытым способом рядом с жилыми домами», как утверждали жители населённого пункта, а с горением бытового мусора, который длительное время складировали в данном районе.

«Нагревание почвы идёт из-за бытовых отходов, которые складировались там много лет. Это банальный мусор. В точках, где проводились замеры воздуха, есть отклонения от норм, но выявленные частицы — не последствия горения угольных пластов, а последствия горения бытового мусора», — заявили в администрации города.

Уточняется, что специалисты института рекомендовали устранить горящие отходы, а также провести рекультивацию земель.

По данным Киселёвской администрации, рабочие уже приступили к уборке горящего слоя мусора, а грузовики везут в данный район глину «для создания глиняного замка».

Отмечается, что также было решено обследовать район Парниковой улицы, откуда шли жалобы на подземные пожары, на предмет нахождения под домами подработанных территорий. Такого рода обследование уже проводилось в 2014 году.

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв отреагировал на просьбу жителей Киселёвска о предоставлении им убежища в Канаде.

В мае сообщалось, что в Архангельской области приостановили строительство крупнейшего в стране мусорного полигона, куда собирались свозить московские отходы.

Подробнее — в материале RT.

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