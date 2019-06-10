Глава Кузбасса оценил просьбу жителей Киселёвска об убежище в Канаде

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв отреагировал на просьбу жителей Киселёвска о предоставлении им убежища в Канаде.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Отмечается, что Цивилёв поручил мэру Киселёвска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, а также найти способы решить проблемы, которые привели к соответствующему обращению к канадскому лидеру.

Как уточняет агентство, жители записали видеообращение, в котором сообщили о сложной экологической обстановке в городе, связанной с добычей угля «открытым способом рядом с жилыми домами». В частности, люди указали на чёрный снег зимой, на горящие угольные пласты и рост числа онкологических заболеваний, который они связывают с проблемами экологии.

Власти заявили, что жители переселяются в новое жильё, удалённое от разрезов, ведётся борьба с незаконными углепогрузками и перевозками, а все предприятия, работающие в регионе, обязательно выполняют согласованные с правительством экологические программы.

«Основная задача — помочь жителям Киселёвска», — подчеркнули в пресс-службе обладминистрации.

Вместе с этим в администрации Киселёвского городского округа заявили, что «все угольные предприятия города разработали экологические программы», однако их реализация требует значительного времени.

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