Названы самые чистые и самые грязные регионы России
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, речь идёт о весеннем исследовании.
Эксперты считают одной из главных проблем невозможность регионов запустить «мусорную реформу», из-за чего приходится прибегать к имитации сортировки и переработки отходов вместо организации новых мощностей и сокращении их вывоза на полигоны.
Самыми чистыми регионами весны стали Тамбовская область, Алтайский край, а также Белгородская область и Алтай.
Такой же экологический рейтинг регионов был составлен и по итогам зимы 2018—2019 годов.
Регионами с самой благополучной экологической обстановкой также стали Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай.
Свердловская, Челябинская и Иркутская области возглавили список регионов с самой плохой экологической обстановкой.
Как передавал RostovGazeta.ru, в Росприроднадзоре отмечали, что в Ростовской области ход «мусорной реформы» находится под контролем властей.