Названы самые чистые и самые грязные регионы России

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Эксперты назвали Красноярский край, а также Оренбургскую, Нижегородскую, Иркутскую, Свердловскую и Челябинскую области самыми «грязными» регионами России. Соответствующие данные представлены общественной организацией «Зелёный патруль».
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, речь идёт о весеннем исследовании.

Эксперты считают одной из главных проблем невозможность регионов запустить «мусорную реформу», из-за чего приходится прибегать к имитации сортировки и переработки отходов вместо организации новых мощностей и сокращении их вывоза на полигоны.

Самыми чистыми регионами весны стали Тамбовская область, Алтайский край, а также Белгородская область и Алтай.

Такой же экологический рейтинг регионов был составлен и по итогам зимы 2018—2019 годов. 

Регионами с самой благополучной экологической обстановкой также стали Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай. 

Свердловская, Челябинская и Иркутская области возглавили список регионов с самой плохой экологической обстановкой. 

Как передавал RostovGazeta.ru, в Росприроднадзоре отмечали, что в Ростовской области ход «мусорной реформы» находится под контролем властей

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