В Росприроднадзоре рассказали о ходе «мусорной реформы» в Ростовской области
- РИА Новости
«Я встречалась с губернатором области Василием Голубевым, и все обозначенные проблемы он попросил помочь решить, не только по Ростову, но и по другим населённым пунктам», — сказала она.
По её словам, ситуация под контролем и развивается в положительной динамике.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в рамках деловой программы ПМЭФ-2019 состоятся несколько крупных мероприятий, которые будут посвящены реформированию отрасли по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.