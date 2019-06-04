В Росприроднадзоре рассказали о ходе «мусорной реформы» в Ростовской области

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Ростовской области ход «мусорной реформы» находится под контролем властей, но ситуацию пока нельзя назвать идеальной. Об этом сообщает RostovGazeta.ru.
В Росприроднадзоре рассказали о ходе «мусорной реформы» в Ростовской области
  • РИА Новости

«Я встречалась с губернатором области Василием Голубевым, и все обозначенные проблемы он попросил помочь решить, не только по Ростову, но и по другим населённым пунктам», — сказала она.

По её словам, ситуация под контролем и развивается в положительной динамике.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в рамках деловой программы ПМЭФ-2019 состоятся несколько крупных мероприятий, которые будут посвящены реформированию отрасли по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

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