Глава Челябинска подал заявление об отставке

Глава Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу гордумы Челябинска.

«Да, сегодня Елистратов подал в городскую думу заявление об увольнении по собственному желанию. Депутаты его рассмотрят», — сказала собеседница.

Уточняется, что депутаты намерены 24 июня провести внеочередное заседание, где рассмотрят данное заявление и, как предполагается, назначат исполняющего обязанности главы города.

Ранее глава города Мыски Кемеровской области Дмитрий Иванов написал заявление об отставке по собственному желанию.