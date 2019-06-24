Глава Челябинска подал заявление об отставке

Короткая ссылка
Глава Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Глава Челябинска подал заявление об отставке
  • © cheladmin.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу гордумы Челябинска.

«Да, сегодня Елистратов подал в городскую думу заявление об увольнении по собственному желанию. Депутаты его рассмотрят», — сказала собеседница.

Уточняется, что депутаты намерены 24 июня провести внеочередное заседание, где рассмотрят данное заявление и, как предполагается, назначат исполняющего обязанности главы города.

Ранее глава города Мыски Кемеровской области Дмитрий Иванов написал заявление об отставке по собственному желанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить