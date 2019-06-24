В Челябинске депутаты приняли отставку главы города

Депутаты Челябинской городской думы во время заседания приняли отставку главы города Владимира Елистратова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Депутаты городской думы приняли отставку Владимира Елистратова», — указали в пресс-службе.

Уточняется, что временно исполняющим полномочия главы города Челябинска назначена Наталья Котова.

Ранее Елистратов подал заявление об увольнении по собственному желанию.

14 июня глава города Мыски Кемеровской области Дмитрий Иванов написал заявление об отставке по собственному желанию.