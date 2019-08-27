На Урале оценили ситуацию с медпомощью на фоне увольнения хирургов
«Вся хирургическая медицинская помощь в Нижнем Тагиле оказывалась в полном объёме», — цитирует чиновника РИА Новости.
По его словам, не было ни сбоев, ни жалоб населения на отсутствие приёма или проблемы, связанные с операционным вмешательством.
Креков также проинформировал, что шесть человек написали заявления на увольнение, однако после общения с главой регионального Минздрава Андреем Цветковым основная часть персонала решила остаться.
Ранее URA.RU передавало, что два хирурга ЦГБ решили отозвать заявления об увольнении.
В Кремле заявили, что обратили внимание на ситуацию. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эти сообщения являются поводом для реакции местных властей.