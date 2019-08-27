На Урале оценили ситуацию с медпомощью на фоне увольнения хирургов

Массовое увольнение врачей-хирургов из ЦГБ №1 Нижнего Тагила не сказалось на оказании медицинской помощи населению. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Вся хирургическая медицинская помощь в Нижнем Тагиле оказывалась в полном объёме», — цитирует чиновника РИА Новости.

По его словам, не было ни сбоев, ни жалоб населения на отсутствие приёма или проблемы, связанные с операционным вмешательством.

Креков также проинформировал, что шесть человек написали заявления на увольнение, однако после общения с главой регионального Минздрава Андреем Цветковым основная часть персонала решила остаться.

Ранее URA.RU передавало, что два хирурга ЦГБ решили отозвать заявления об увольнении.

В Кремле заявили, что обратили внимание на ситуацию. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эти сообщения являются поводом для реакции местных властей.