СМИ: Стоимость квадратного метра в новостройках в России выросла на 11% за год

Стоимость квадратного метра в новостройках в России выросла на 11% за год. В июне 2019 года она составила почти 70,4 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз «Авито Недвижимость».

Лидерами по росту цен названы Амурская (+31,7%, до 65 тыс. рублей) и Кемеровская (+22,9%, до 39,8 тыс. рублей) области, Камчатский край (на 18,6%, до 86 тыс. рублей).

По уровню цен первенство удерживает Москва (+5,81%, до 231,6 тыс. рублей).

Далее следуют Ялта (+15,8%, до 127,8 тыс. рублей) и Сочи (+18%, до 120,5 тыс. рублей). Санкт-Петербург занимает четвёртое место (+10%, до 120 тыс. рублей).

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области рассказали о темпах строительства жилья.