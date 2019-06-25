В Калининградской области рассказали о темпах строительства жилья

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В Калининградской области в январе — мае 2019 года построили 618 жилых домов (или 4,2 тыс. квартир общей площадью 298,1 тыс. кв. м), сообщает «Янтарный край» со ссылкой на данные Калининградстата.
В Калининградской области рассказали о темпах строительства жилья
  • ©pixabay.com

Это на 17,4% ниже уровня аналогичного периода 2018-го.

Индивидуальные застройщики возвели 574 жилых дома площадью 100,7 тыс. кв. м — 33,8% от общего объёма.

На конец мая общий объём заказов на проведение строительного подряда организациями в последующие периоды достиг 5,5 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Министерство жилищной политики Московской области выдало в I квартале 2019 года на 191% больше разрешений на строительство нежилых объектов по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

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