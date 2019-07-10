На севере Хабаровского края объявлен режим ЧС из-за разлива реки

В Охотском районе на севере Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации после того, как река там вышла из берегов и отрезала районный центр. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Как отмечается, после дождей, прошедших 4-6 июля, на реках Хабаровского края начались паводки.

«Наиболее сложная ситуация сложилась в Охотском районе, где 8 июля после ливней из берегов вышла река Кухтуй. Вода затопила участок автодороги «Подъезд к аэропорту Охотск», — указывается в сообщении.

Как уточнили в правительстве, в настоящее время ситуация на реке частично стабилизировалась, вода полностью ушла с дороги.

Ранее президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.

По последним данным, из-за паводков в регионе погибли 24 человека, пропавшими без вести числятся девять человек.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших от паводка в Иркутской области.