СК проведёт проверку ЧП с избиением в Москве заступившегося за женщину подростка

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В Главном следственном управлении Следственного комитета России по Москве сообщили, что по факту избиения подростка, заступившегося за женщину у торгового центра на севере столицы, будет проведена проверка.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего... инициирован вопрос об изъятии материалов указанной проверки из органов полиции и передаче их в территориальное подразделение ГСУ СК России по Москве», — говорится в тексте.

При этом отмечается, что следователи намерены провести комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств инцидента.

Ранее URA.RU передавало, что суд отправил в колонию подростков, которые в августе 2018 года до смерти избили инвалида в городе Берёзовском Свердловской области.

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