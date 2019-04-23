Убившие инвалида уральские подростки получили почти десять лет колонии

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Суд отправил в колонию подростков, которые в августе 2018 года до смерти избили инвалида в городе Берёзовском Свердловской области, передаёт URA.RU.
Убившие инвалида уральские подростки получили почти десять лет колонии
  • РИА Новости

Сообщается, что один фигурант, который уже был осуждён за угон, получил девять лет и девять месяцев колонии.

Второго подростка приговорили к девяти годам заключения. Ещё двое 15-летних школьников осуждены на восемь лет восемь месяцев и восемь с половиной лет соответственно с отбыванием наказания в воспитательной колонии. 

Молодые люди обвинялись в «убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, с особой жестокостью».

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