Убившие инвалида уральские подростки получили почти десять лет колонии

Суд отправил в колонию подростков, которые в августе 2018 года до смерти избили инвалида в городе Берёзовском Свердловской области, передаёт URA.RU.

Сообщается, что один фигурант, который уже был осуждён за угон, получил девять лет и девять месяцев колонии.

Второго подростка приговорили к девяти годам заключения. Ещё двое 15-летних школьников осуждены на восемь лет восемь месяцев и восемь с половиной лет соответственно с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Молодые люди обвинялись в «убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, с особой жестокостью».