Убившие инвалида уральские подростки получили почти десять лет колонии
- РИА Новости
Сообщается, что один фигурант, который уже был осуждён за угон, получил девять лет и девять месяцев колонии.
Второго подростка приговорили к девяти годам заключения. Ещё двое 15-летних школьников осуждены на восемь лет восемь месяцев и восемь с половиной лет соответственно с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
Молодые люди обвинялись в «убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, с особой жестокостью».