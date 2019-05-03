Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.

«Если в течение 10 дней есть много белка, то может быть обострение хронических заболеваний и появиться какие-то острые заболевания. Это и подагра, в том числе», — подчеркнула она.

При этом люди могут и не догадываться о наличии у них заболевания до обострения, которое может вызвать злоупотребление мясными блюдами и алкоголем.

«На фоне чрезмерного употребления алкоголя, в том числе красного вина, и мясных блюд может впервые произойти приступ подагры», — предупредила диетолог.

Она посоветовала россиянам есть больше овощей и ягод и не допускать переедания.

Кроме того, не рекомендуется запивать шашлык сладкими напитками, так как они увеличивают калорийность блюд.

Ранее Newinform опубликовал рекомендации Роспотребнадзора по выбору мяса для шашлыка.