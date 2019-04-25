Врач-диетолог дала рекомендации по приготовлению шашлыка

Врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с газетой «Известия» дала рекомендации по приготовлению шашлыка.

«Подгоревший шашлык с обуглившимися кусочками содержит канцерогены. Это такие соединения, которые могут вызывать рак различных локализаций пищеварительного тракта», — заявила она.

Как уточнила эксперт, чтобы риск получить онкологическое заболевание серьёзно вырос, нужно регулярно питаться обгоревшим шашлыком.

Для уменьшения количества канцерогенов в подгоревшем блюде Денисенко советует срезать обуглившиеся места.

Также она считает необходимым прокладывать гриль алюминиевой фольгой с отверстиями, чтобы избежать вспышек огня, но сохранить жар.

Мясо желательно выбирать не очень жирное, поскольку насыщенные жирные кислоты также входят в число факторов онкологического риска.

После приготовления нужно тщательно очищать шампуры и решётки.

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