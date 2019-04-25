В Минздраве рассказали, как правильно готовить шашлык

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как отметить майские праздники без вреда для здоровья.

Специалист напомнил, что чаще всего во время майских праздников россияне готовят шашлык.

«Лучше выбирать нежирные сорта мяса. Баранину, например. А со свинины, которую чаще всего используют, желательно предварительно срезать весь жир», — считает диетолог.

Кроме того, мясо для приготовления шашлыка должно быть «хорошо вымочено в маринаде» и затем тщательно прожарено, подчеркнул диетолог.

«Самое главное — не переедать. Если съесть пять шампуров с мясом, то в любом случае станет плохо. А если один, хорошо приготовленный, то всё будет нормально», — считает Тутельян.



Также желательно добавить к шашлыку побольше овощей и зелени, добавил он. По его словам, эти продукты содержат полезные пищевые волокна, клетчатку, которые способствуют правильному пищеварению.

Главный диетолог также отметил, что категорически не стоит злоупотреблять алкоголем во время праздников.

«Майские праздники — это традиционные наши российские праздники, особенно 9 мая. В такой день, конечно, грех не поднять (стопку. — RT) за Победу, в память о павших, но всё должно быть очень умеренно. Каждый сам для себя знает свою норму», — сказал Тутельян.

Также специалист напомнил, что для тех, кто страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом, от сахарного диабета и других хронических заболеваний, диета во время праздников должна соблюдаться в обычном режиме.

Ранее Роструд напомнил, что в начале мая выходные дни продлятся с 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 мая.