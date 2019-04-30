Роспотребнадзор рассказал, как выбирать мясо для шашлыка
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- РИА Новости
В частности, не следует покупать мясо и другие продукты в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения и без сопроводительных документов.
Также необходимо обращать внимание на внешний вид и запах приобретаемого продукта. На ощупь качественное мясо влажное, липкое и сочится кровью.
При приобретении замаринованного шашлыка нужно проследить за маркировкой. Кроме общей массы, должен быть указан сорт мяса (рекомендуется высший или первый).
Уксусно-лимонные маринады не позволяют мясу испортиться на протяжении трёх дней, а майонезно-кефирные — менее стойкие.
Ранее в Минздраве рассказали, как правильно готовить шашлык.
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