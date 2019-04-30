Роспотребнадзор рассказал, как выбирать мясо для шашлыка

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В преддверии майских праздников Роспотребнадзор рассказал, как выбирать мясо для шашлыка, сообщает Newinform.
Роспотребнадзор рассказал, как выбирать мясо для шашлыка
  • © Илона Хварцкия
  • РИА Новости

В частности, не следует покупать мясо и другие продукты в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения и без сопроводительных документов.

Также необходимо обращать внимание на внешний вид и запах приобретаемого продукта. На ощупь качественное мясо влажное, липкое и сочится кровью.

При приобретении замаринованного шашлыка нужно проследить за маркировкой. Кроме общей массы, должен быть указан сорт мяса (рекомендуется высший или первый).

Уксусно-лимонные маринады не позволяют мясу испортиться на протяжении трёх дней, а майонезно-кефирные — менее стойкие.

Ранее в Минздраве рассказали, как правильно готовить шашлык.

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в беседе с НСН оценил заявление главы Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге профессора Михаэля Бауманна о том, что лучшими мерами предосторожности против раковых заболеваний являются отказ от курения, правильное питание и физическая активность.

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