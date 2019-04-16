На Дворцовой площади в Петербурге проведут пять репетиций парада Победы

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На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге проведут пять репетиций парада Победы, сообщает kp.ru.
На Дворцовой площади в Петербурге проведут пять репетиций парада Победы
  • РИА Новости

«Вечером 22 и 24 апреля по главной площади города стройным шагом отработают строевую слаженность пешие парадные расчёты», — заявили в пресс-службе Западного военного округа.

Увидеть тренировки парадных расчётов и проход тяжёлой боевой и исторической техники в механизированной колонне можно 26 и 30 апреля.

Заключительная репетиция с генеральным прогоном пройдёт 7 мая.

Ранее «Невские новости» сообщали, что более 30 единиц авиатехники примут участие в параде Победы в Санкт-Петербурге.

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