На Дворцовой площади в Петербурге проведут пять репетиций парада Победы
- РИА Новости
«Вечером 22 и 24 апреля по главной площади города стройным шагом отработают строевую слаженность пешие парадные расчёты», — заявили в пресс-службе Западного военного округа.
Увидеть тренировки парадных расчётов и проход тяжёлой боевой и исторической техники в механизированной колонне можно 26 и 30 апреля.
Заключительная репетиция с генеральным прогоном пройдёт 7 мая.
Ранее «Невские новости» сообщали, что более 30 единиц авиатехники примут участие в параде Победы в Санкт-Петербурге.