Более 30 единиц авиатехники примет участие в параде Победы в Петербурге

Более 30 единиц авиационной техники примет участие в параде Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В частности, это ударные вертолёты Ми-24 и Ми-35, разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор» и тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт Ми-26.

Также можно будет увидеть многоцелевой вертолёт Ми-8, военно-транспортные самолёты Ан-26 и Ан-12, тактические разведчики Су-24МР, истребители поколения 4+ Су-30СМ, сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34, многоцелевые истребители поколения 4++ Су-35, истребители-перехватчики МиГ-31.

Кроме того, стало известно, что в Нижнем Новгороде прошла первая репетиция парада, который состоится на площади Минина и Пожарского 9 мая. Об этом информирует newsnn.ru. В занятиях приняли участие военнослужащие Нижегородского гарнизона.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге провели первую репетицию парада Победы.