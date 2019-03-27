В Екатеринбурге провели первую репетицию парада Победы
- РИА Новости
Тренировку провели на участке улиц от Новосибирской до Окружной. Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, в ней участвовало более 100 единиц военной техники разных родов войск.
Для защиты дорожного покрытия от повреждений во время репетиций и парада на всю гусеничную технику установлены специальные асфальтоходные башмаки.
9 мая в параде примут участие более 2,1 тыс. военнослужащих.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Черноморском флоте начали подготовку пеших парадных расчётов и механизированной колонны к участию в параде Победы.