На ЧФ начали подготовку к параду Победы

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На Черноморском флоте начали подготовку пеших парадных расчётов и механизированной колонны к участию в параде Победы в Севастополе.
На ЧФ начали подготовку к параду Победы
  • © Василий Батанов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

В ближайшее время военнослужащие приступят к общим тренировкам на плацу отдельной бригады морской пехоты. Колонна военной техники станет тренироваться в одном из пунктов базирования.

Традиционно в севастопольском параде Победы принимают участие 1,5 тыс. военнослужащих и до 30 единиц различной боевой техники.

Ранее URA.RU сообщало, что в Центральном военном округе начались репетиции к параду Победы.

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