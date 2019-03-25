На ЧФ начали подготовку к параду Победы

На Черноморском флоте начали подготовку пеших парадных расчётов и механизированной колонны к участию в параде Победы в Севастополе.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

В ближайшее время военнослужащие приступят к общим тренировкам на плацу отдельной бригады морской пехоты. Колонна военной техники станет тренироваться в одном из пунктов базирования.

Традиционно в севастопольском параде Победы принимают участие 1,5 тыс. военнослужащих и до 30 единиц различной боевой техники.

Ранее URA.RU сообщало, что в Центральном военном округе начались репетиции к параду Победы.