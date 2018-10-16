В Вологодской области завели дело из-за смерти двухлетней девочки в больнице

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В Вологодской области завели уголовное дело из-за смерти двухлетней девочки в Череповецкой детской больнице, сообщает kp.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Вологодской области завели дело из-за смерти двухлетней девочки в больнице
  • РИА Новости

По имеющимся данным, ребёнок скончался в сентябре. 15 октября к следователям обратилась мать девочки.

Она рассказала, что девочка находилась на стационаре в неврологическом отделении. Врачи провели пациентке фиброгастродуоденоскопию — под наркозом и в плановом порядке. Затем состояние ребёнка резко ухудшилось, её перевели в реанимацию.

«Острая внезапная сердечная недостаточность, по предварительным заключениям, явилась причиной смерти ребёнка», — говорится на сайте ведомства.

Дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что в Вологодской области возбудили дело из-за смерти двухлетнего ребёнка в больнице. Ребёнок был госпитализирован в Череповце 1 октября. В ночь на 2 октября пациентка скончалась от менингита.

Также Nation News сообщало, что в Ленинградской области завели дело по факту смерти пациента в больнице.

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