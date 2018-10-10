В Вологодской области возбудили дело из-за смерти двухлетнего ребёнка в больнице

В Вологодской области возбудили уголовное дело из-за смерти двухлетней девочки в больнице, сообщают «Невские новости».

Ребёнок был госпитализирован в Череповце 1 октября. В ночь на 2 октября пациентка скончалась от менингита.

С заявлением о необходимости проверить работу персонала обратилась мать погибшей девочки. Она рассказала, что дочь наблюдалась в поликлинике с 16 сентября до дня госпитализации.

Череповецкий следственный отдел СК России завёл дело по признакам статьи «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области возбудили дело из-за смерти младенца в больнице.