В Вологодской области возбудили дело из-за смерти двухлетнего ребёнка в больнице

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В Вологодской области возбудили уголовное дело из-за смерти двухлетней девочки в больнице, сообщают «Невские новости».
В Вологодской области возбудили дело из-за смерти двухлетнего ребёнка в больнице
  • РИА Новости

Ребёнок был госпитализирован в Череповце 1 октября. В ночь на 2 октября пациентка скончалась от менингита.

С заявлением о необходимости проверить работу персонала обратилась мать погибшей девочки. Она рассказала, что дочь наблюдалась в поликлинике с 16 сентября до дня госпитализации.

Череповецкий следственный отдел СК России завёл дело по признакам статьи «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области возбудили дело из-за смерти младенца в больнице.

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