В Челябинской области возбудили дело из-за смерти младенца в больнице

В Коркине возбудили уголовное дело из-за смерти младенца в больнице, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по Челябинской области.

Месячный мальчик был госпитализирован в июне с высокой температурой и умер на следующий день.

По предварительной информации, причиной смерти младенца стала инфекция, которая не была своевременно диагностирована.

Следователи организовали проверку, по итогам которой было возбуждено дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлёкших по неосторожности смерть человека».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Красноярском крае возбудили дело в связи со смертью пациента в больнице.