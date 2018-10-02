В Челябинской области возбудили дело из-за смерти младенца в больнице

Короткая ссылка
В Коркине возбудили уголовное дело из-за смерти младенца в больнице, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по Челябинской области.
В Челябинской области возбудили дело из-за смерти младенца в больнице
  • РИА Новости

Месячный мальчик был госпитализирован в июне с высокой температурой и умер на следующий день.

По предварительной информации, причиной смерти младенца стала инфекция, которая не была своевременно диагностирована.

Следователи организовали проверку, по итогам которой было возбуждено дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлёкших по неосторожности смерть человека».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Красноярском крае возбудили дело в связи со смертью пациента в больнице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить