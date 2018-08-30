В Красноярском крае завели дело из-за смерти пациента в больнице

В Красноярском крае завели уголовное дело из-за смерти 69-летнего пациента в одной из больниц Дзержинского района, передаёт телеканал «360» со ссылкой на СУ СК России по региону.

РИА Новости

По версии следствия, мужчине не оказали своевременную медицинскую помощь во время госпитализации, что вызвало ухудшение состояния его здоровья, создав риск прогрессирования хронической язвы. Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначена комиссионная судебная экспертиза по медицинским документам пациента. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемеровской области организовали проверку из-за возможного отказа врачей помочь пострадавшему.