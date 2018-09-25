В Саратовской области сотруднику полиции предъявили обвинение в получении взяток

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В Саратовской области сотруднику полиции Дмитрию Елизарову предъявили обвинение в получении взяток, сообщает kp.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.
В Саратовской области сотруднику полиции предъявили обвинение в получении взяток
  • РИА Новости

Как установило следствие, в июне 2016 года Елизаров, будучи заместителем начальника УЭБиПК ГУ МВД, получил через посредника 5 млн рублей за возврат ранее изъятых серверов с программным обеспечением для работы сети АЗС.

По данным следователей, в мае 2017-го он также получил от учредителя частной клиники через посредника 2 млн рублей за прекращение проверки в отношении организации.

Елизарова задержали сотрудники УФСБ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области завершили расследование дела в отношении бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы России по региону Владимира Рыжука.

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