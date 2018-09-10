Дело экс-начальника УФНС Курганской области передано в суд

В Курганской области завершили расследование дела в отношении бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы России по региону Владимира Рыжука. Собранные материалы отдел по расследованию особо важных дел областного СУ СК направил в суд, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Рыжук обвиняется по статьям «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере» и «Получение взятки за незаконные действия и бездействие в особо крупном размере».

Чиновник был задержан 22 февраля.

Ранее сообщалось, что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Также портал «Юга.ру» сообщал, что дело бывшего заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю Вячеслава Токарева о получении взятки в особо крупном размере передали в суд.