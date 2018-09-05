Арест начальнику УФНС Курганской области продлили до 14 октября

Арест начальнику управления Федеральной налоговой службы по Курганской области Владимиру Рыжуку продлили до 14 октября, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Рыжук был задержан 22 февраля по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей от местного застройщика.

Его также обвиняют в растрате имущества налоговой службы в крупном размере с использованием служебного положения.

В совокупности чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее «Юга.ру» сообщал, что дело бывшего заместителя руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю Вячеслава Токарева о получении взятки в особо крупном размере передали в суд.