Арест начальнику УФНС Курганской области продлили до 14 октября
- РИА Новости
Рыжук был задержан 22 февраля по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей от местного застройщика.
Его также обвиняют в растрате имущества налоговой службы в крупном размере с использованием служебного положения.
В совокупности чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее «Юга.ру» сообщал, что дело бывшего заместителя руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю Вячеслава Токарева о получении взятки в особо крупном размере передали в суд.