СМИ сообщили о возможности ужесточения административного наказания за «лазерное хулиганство»

Ространснадзор разработал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают ужесточение наказания за действия, угрожающие безопасности полётов.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад, содержащий соответствующую инициативу ведомства.

Отмечается, что за умышленное применение лазера «в направлении осуществляющих руление, взлёт, посадку и полёт воздушных судов» предлагается штрафовать нарушителей на сумму в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей или заключать их под административный арест на срок до 15 суток.

Кроме того, за некоторые уже предусмотренные Кодексом нарушения в пределах аэродрома в Ространснадзоре предложили кратно увеличить размер существующих штрафов.

В июле 2017 года сообщалось, что полиция Гамбурга арестовала 27-летнего мужчину за попытку ослепить лазерным указателем двух пилотов полицейского вертолёта, которые патрулировали город.