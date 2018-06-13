Пострадавшую при падении с четвёртого этажа девочку из Апатитов доставили в Мурманск

Семилетнюю девочку из Апатитов, пострадавшую при падении с четвёртого этажа, доставили в Мурманск, сообщает kp.ru.

Инцидент произошёл 11 июня.

«В рамках доследственной проверки опрашиваются очевидцы, родственники ребёнка», — заявили в пресс-службе Следственного комитета по Мурманской области.

Там отметили, что проводятся и другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств случившегося.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области завели уголовное дело из-за падения футбольных ворот на ребёнка.