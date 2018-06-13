Пострадавшую при падении с четвёртого этажа девочку из Апатитов доставили в Мурманск
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Инцидент произошёл 11 июня.
«В рамках доследственной проверки опрашиваются очевидцы, родственники ребёнка», — заявили в пресс-службе Следственного комитета по Мурманской области.
Там отметили, что проводятся и другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств случившегося.
Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области завели уголовное дело из-за падения футбольных ворот на ребёнка.