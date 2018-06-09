В Кировской области завели уголовное дело из-за падения футбольных ворот на ребёнка

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В Кировской области возбудили уголовное дело из-за падения футбольных ворот на ребёнка, сообщает progorod43.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.
В Кировской области завели уголовное дело из-за падения футбольных ворот на ребёнка
  • © РИА Новости

Инцидент произошёл в понедельник, 4 июня, в Кирово-Чепецке. Ворота упали на 13-летнего мальчика во время тренировки юношеской хоккейной команды «Дымка» в спортзале ледового дворца «Олимп-Арена». Ребёнок был госпитализирован.

Дело возбудили по статье «Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

В настоящее время следователи устанавливают, кто отвечает за закрепление ворот.

Ранее Nation News сообщало, что в Мурманской области завели дело после падения ворот на ребёнка на спортплощадке.

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