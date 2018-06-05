В Кировской области проводят проверку из-за падения футбольных ворот на ребёнка

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В Кировской области проводят проверку после падения футбольных ворот на 13-летнего мальчика, сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональный СК России.
В Кировской области проводят проверку из-за падения футбольных ворот на ребёнка
  • © Anton Luhr
  • globallookpress.com

Инцидент произошёл в понедельник, 4 июня, в спортзале ледового дворца «Олимп Арена» в Кирово-Чепецке. Во время тренировки юношеской хоккейной команды «Дымка» на ребёнка упала плохо закреплённая конструкция.

У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Мальчика срочно увезли в центр травматологии.

По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело после смерти ребёнка в Сургутской городской клинической больнице.

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