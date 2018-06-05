В Кировской области проводят проверку из-за падения футбольных ворот на ребёнка
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Инцидент произошёл в понедельник, 4 июня, в спортзале ледового дворца «Олимп Арена» в Кирово-Чепецке. Во время тренировки юношеской хоккейной команды «Дымка» на ребёнка упала плохо закреплённая конструкция.
У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Мальчика срочно увезли в центр травматологии.
По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.
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