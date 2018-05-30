В ХМАО завели уголовное дело после смерти ребёнка в больнице

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В Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело после смерти ребёнка в Сургутской городской клинической больнице, сообщает URA.RU.

В пресс-службе СУ СК России по региону заявили, что в настоящее время в качестве свидетелей опрашивается медицинский персонал, который непосредственно оказывал помощь скончавшейся девочке.

«Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования поставлен на контроль в аппарате следственного управления», — отметила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Алина Никифорова.

Ранее Nation News сообщал, что в Мурманской области возбудили дело после падения ворот на ребёнка на спортплощадке.

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