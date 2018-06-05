Москва и Вашингтон обсудят консульские вопросы 6 июня

Заместитель американского посла в России Энтони Годфри в ходе церемонии открытия нового консульского отдела посольства США заявил, что Москва и Вашингтон проведут консультации в рамках консульско-правового диалога 6 июня в российской столице.

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Об этом сообщает ТАСС. В консультациях будет участвовать помощник госсекретаря по консульским вопросам Карл Риш. В ходе консультаций планируется обсудить трудности получения виз гражданами обеих стран, а также тему усыновления. Ранее в Москве состоялось открытие нового консульского отдела посольства США.