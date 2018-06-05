В Москве состоялось открытие нового консульского отдела при посольстве США

В Москве состоялось открытие нового здания консульского отдела при посольстве США.

Как сообщает Интерфакс, в церемонии приняли участие помощник госсекретаря США по консульским вопросам Карл Риш и представители МИД России.

Риш отметил, что США продемонстрировали стремление «укрепить своё присутствие в России и содействовать поездкам россиян в США благодаря новому консульскому отделу».

Накануне Госдеп сообщил, что помощник госсекретаря США по консульским вопросам Карл Риш посетит Россию и откроет в Москве новый консульский отдел посольства.