В Москве состоялось открытие нового консульского отдела при посольстве США

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В Москве состоялось открытие нового здания консульского отдела при посольстве США.
В Москве состоялось открытие нового консульского отдела при посольстве США
  • © Евгения Новоженина/РИА Новости

Как сообщает Интерфакс, в церемонии приняли участие помощник госсекретаря США по консульским вопросам Карл Риш и представители МИД России.

Риш отметил, что США продемонстрировали стремление «укрепить своё присутствие в России и содействовать поездкам россиян в США благодаря новому консульскому отделу».

Накануне Госдеп сообщил, что помощник госсекретаря США по консульским вопросам Карл Риш посетит Россию и откроет в Москве новый консульский отдел посольства.

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